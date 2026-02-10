大きな「ド」の文字が印象的な、ドン・キホーテのオリジナル商品ブランド「情熱価格」。思わず手に取ってしまうような意外性がありながらも、実用性の高いラインナップが魅力のブランドです。今回紹介する「秒でどこでもTKG!?」は、2025年に公式TikTokで驚異的な再生数を記録し、大バズりしたことで知られている商品。卵がなくてもご飯さえあれば「卵かけご飯」を手軽に再現できるため、その手軽さが人気の理由となっています