女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年2月20日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝妊娠や出産というライフイベントは、嬉しさからSNSで報告をする人も多いですが、時として思いもよらないアクシデントが起きることもあるようです。◆31歳で出産。嬉しさからインスタに写真をアップ今回お話を聞いた泉さん（31歳・仮