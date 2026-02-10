観光地の神奈川県箱根町で、寒波によって水道管が凍結し広い地域で断水が発生しています。箱根町によりますと、10日午前9時半から、観光施設が集まる湯本地区などで断水が発生しています。これは寒波の影響で町内の複数の上水道管が凍結し、破裂したことで漏水が起きたのが原因とみられています。現時点で温泉施設への影響は確認されていませんが、箱根湯本駅の近くにある飲食店などでは断水が発生しています。箱根町民「五十何年