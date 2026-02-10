温泉宿が立ち並ぶ神奈川県箱根町で、寒波による水道管の凍結などの影響により、断水が発生してます。町は、きょう中の復旧を目指しています。神奈川県箱根町によりますと、寒波の影響で水道管の破裂や凍結が相次ぎ、水道水を一時的に貯めて各家庭へ配る配水池の水量が減ったため、供給が間に合わなくなり、きょうの午前9時半から断水に至ったということです。箱根町に隣接する小田原市では、きのう、最低気温マイナス7.9℃を観測し