スマートフォン上のインスタグラムのアプリ＝2025年10月（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米交流サイト（SNS）運営企業のメタなどを相手取り、未成年時にSNS依存に陥ったとして利用者が損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が9日、ロサンゼルスの裁判所で始まった。米メディアによると、全米でSNS運営企業の責任を問うため提起された多数の類似訴訟の第1弾。結果次第で未成年の利用規制に影響する可能性があり、注目を集めてい