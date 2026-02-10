気象台は、午後4時4分に、なだれ注意報を高山市、郡上市、下呂市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・高山市、郡上市、下呂市に発表（雪崩注意報） 10日16:04時点岐阜県では、12日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報【発表】12日にかけて注意■飛騨市□なだれ注意報12日にかけて注意■郡上市□なだれ注意報【発表】12日にかけて注意■下呂市