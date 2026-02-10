ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が９日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。この日は、ナイチンゲールダンス・中野なかるてぃん、ヤスがゲスト出演。番組では、中野の先祖の麗すぎる経歴を紹介した。進行を務めた平成ノブシコブシ・吉村崇は「なかるてぃんはですね。芸人になる前の経歴、これがまたエリートということでございます」と切り出し「江戸時代から７代続く医者一家の一人息子」と話した