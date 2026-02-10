2月8日に執行された第51回衆議院議員総選挙。【写真】投票するための会場には……SNS上では時を同じくして子供むけの職業体験型テーマパーク・キッザニアの3施設でおこなわれた「キッザニア模擬選挙」が大きな注目を集めている。「キッザニア模擬選挙、てっきり、『こどもの街のリーダー』をキャラクターたちの中から決める的な微笑ましいやつかと思いきや、ガチで現実の衆議院議員選挙の比例代表で草。リアルにも程があるぞ。」と