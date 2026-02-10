「幻のレーシングカー」を現代に凝縮再生2026年2月13日から15日にかけて、インテックス大阪（大阪市住之江区）で西日本最大級のカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2026」が開催されます。会場には最新のカスタムカーが所狭しと並びますが、これまでの各地の祭典を振り返ると、メーカーやショップ、そして学生たちの情熱が詰まった興味深いモデルが数多く存在しました。【画像】超カッコイイ…！ これが「斬新“小さな”ケン