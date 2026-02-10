My Little Loverが、東京、大阪をめぐるビルボードライブツアーを5月より開催する。 （関連：My Little Loverが奏でた現在進行形のポップス『evergreen』『re:evergreen』完全再現ライブレポート） 今回は、5月23日、24日に大阪、6月19日、20日に東京にて開催。ステージにはAkko（Vo）のほか、バンドメンバーに古川昌義（Gt）、真藤敬利（Pf）、藤井珠緒（Per）を迎える。 チケットは、2