¥µ¥ï¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¥È¥­¤Ï¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï11Æü¡¢Âè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤ÎÂè93²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤Ë¹ð¤²¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¡£ÍâÄ«¡¢·Þ¤¨¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¸½¤ì¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔ°Â¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ä¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¶Ó¿¥¡£½Ð·Þ¤¨¤¿¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£°ìÊý¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¡¢¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸