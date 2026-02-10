2025年7-9月の上場ビジネス・シティホテル「客室単価・稼働率」調査ホテル運営の上場12社（13ブランド）の2025年7-9月期の平均客室単価は、1万6,975円（前年同期比8.9％増）で前年同期を上回った。7-9月期で、13ブランドの平均が前年を上回るのは3年連続。平均稼働率は83.9％で前年同期を2.9ポイント上回り、 稼働率も3年連続で上昇している。日本政府観光局によると、2025年7-9月の訪日外客数は、 1,013万2,752人で前年同期か