タイで合宿中の高木萌衣が自身のインスタグラムを更新。オフの日に宮澤美咲と「バンコク・エレファント・パーク」に出かけた様子を楽しい写真と動画で投稿した。【動画】ゾウに水をかけられた瞬間！「ご飯を作ってあげたり一緒に散歩したり 最後には一緒に水浴びまでできて最高だったー」「赤ちゃんゾウ可愛すぎる」と一日を振り返った高木。投稿では、手渡しでおやつを食べさせてあげたものの、全部食べてもまだ欲しがるゾウに「