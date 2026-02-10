最高裁札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘の田村瑠奈被告（31）＝殺人や死体遺棄などの罪で起訴＝を手助けした罪に問われた父親で精神科医の修被告（62）に懲役1年、執行猶予3年を言い渡した札幌高裁判決を不服とし、札幌高検は10日、最高裁に上告した。弁護側も9日付で上告している。1月27日の高裁判決は、死体遺棄ほう助罪などの成立を認め懲役1年4月、執行猶予4年とした一審札幌地裁判決を破棄