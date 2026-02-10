「鼻が詰まっている感じがする」「喉の奥に痰がからむ」「花粉の時期、なんとなく不快」……。鼻の奥にモヤっとした違和感が続くことがある。そんな“鼻や喉の奥の不快感”にアプローチできそうで気になったのが、ニールメッドのサイナス・リンスだ。洗浄ボトルと、生理食塩水を作るための洗浄剤がセットになった鼻洗浄アイテムである。※本記事ではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。【写真】花粉やホコ