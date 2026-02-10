タレントの堀ちえみ（58）が、体のメンテナンス後に撮影した自撮りショットを投稿。様々な反響が寄せられた。【映像】「タレ目の施術」後の堀ちえみこれまでにも大掃除をしたバスルームやキッチンの様子、外出時のカジュアルコーデなど、日常の様子を発信している堀。2026年1月27日には「今回はタレ目の施術」というタイトルのブログを投稿し、「まつ毛パーマのメンテ。1カ月に1度のペースで通ってます！今回は、前回の緩や