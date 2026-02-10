元AKB48で女優の篠田麻里子（39）が10日、TBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）に出演。AKB時代の「つぶすつもりで来て」発言について話した。篠田はAKB時代の2012年、27枚目シングルの選抜メンバーを決める「第4回選抜総選挙」で5位に。スピーチでは「つぶすつもりで来てください」と後輩を鼓舞した。これについて、篠田は「“つぶすつもりで来てください”ってとこだけ切り取られるんで、前後が