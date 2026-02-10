自民党が圧勝した衆議院選挙の結果を受け、10日の片山さつき財務大臣の会見で、食料品の消費税2年間ゼロに関する質問が相次いだ。【映像】片山さつき財務大臣 会見の様子記者が「自民党の公約となっている飲食料品の消費税減税についてお伺いします。財源について、大臣や総理は赤字国債に頼らないと言及している。一方で、先般のガソリン減税や教育無償化の財源確保も一部先送りされている中で、5兆円とも言われる財源をどの