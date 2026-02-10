楽天のドラフト６位ルーキー・九谷瑠投手（王子）が１０日、沖縄・金武キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板した。「（ストライク）ゾーンに強いボールを投げることと、変化球のストライク率を意識した」という打者との初対戦。「変化球のストライク率が上がらなかった」とはいえ、昨季パ・リーグ最多安打賞の村林一輝内野手との対戦では、外角への変化球でバットを折るなど、実力の一端をうかがわせた。ブルペンでの投球練