巨人の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１０日、宮崎キャンプ最終クール初日にブルペン入り。座った捕手に３９球を投げ込んだ。７日に行われたライブＢＰでは、変化球の曲がりや精度を課題に挙げていた左腕。「感覚を戻すというか、そういう意味でちょっと変化球を多く投げたりしました」とこの日はカーブ、スライダーなどをこれまでよりも多く投げ、感覚を磨いた。近日中には紅白戦も予定される。登板も見込まれる背番