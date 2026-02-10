◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）積雪の影響で８日からの代替開催となった１０日、Ｇ１につながるマイル重賞に１６頭が出走し、７番人気のマジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は道中最後方からの競馬で、１２着に敗れた。当レース５勝の歴代最多勝利記録を持つ武豊騎手は２０１８年リスグラシュー以来のＶを狙ったが、更新はならず。同馬は２４年夏に２連勝