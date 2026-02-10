円高進行、先週から週明けにかけての円売りポジションの整理など進む=東京為替概況 ドル円は朝に156円29銭まで上昇したが、その後一転してドル安円高となった。8日の衆議院選挙を受けて9日早朝に157円台後半まで上昇したものの、期待したほどの円売りにはならなかったことで、その後ドル安円高が優勢となった。昨日海外市場で155円52銭を付けた後、少し戻して東京朝を迎え、いったん上値をトライしたものの続かず。昼前