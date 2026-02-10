日本時間１６時００分にノルウェー消費者物価指数（CPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（1月）16:00 予想-0.2%前回0.1%（前月比) 予想3.0%前回3.2%（前年比)