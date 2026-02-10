2月6日に公開されたアニメ映画「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」が、公開3日間で観客動員10万9,531人、興行収入1億5,128万4,840円を記録した。興行通信社によると、週末観客動員数ランキングでは、初登場ながらも4位にランクイン。また、直近1年間に公開された公開映画館が100館以下の新作映画では最多動員数を誇るという。 今作については、2月7日にTOHOシネマズ日比谷にて公開御礼舞台挨拶が開催。