楽天の西口直人投手が１０日、沖縄・宜野湾キャンプで実戦形式のライブＢＰに初めて登板した。西口はトミー・ジョン手術を乗り越え、昨年２月に育成から支配下に復帰。昨季はリリーフで５２試合に登板して３１ホールドをマークした。今季は先発転向への挑戦を表明。キャンプではワインドアップモーションで投げ込むなど先発仕様に調整を続けてきた。打者との初対戦となったライブＢＰでは、途中で打球が左足に当たり緊急降板