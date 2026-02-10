サンダー戦でドリブルするレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは9日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでサンダー戦に先発出場し、32分53秒プレーして12得点、5リバウンドだった。チームは110―119で敗れて連勝が3で止まり、32勝20敗となった。