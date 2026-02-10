記者会見する国民民主党の玉木代表＝10日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は10日の記者会見で、自民党の衆院選圧勝を受け、連立政権入りに否定的な見解を示した。「自民は自分たちで何でもでき、連立の必要性は著しく落ちている。単独で判断できる数を押さえている」と述べた。国民民主の立場については「政策本位の『対決より解決』で向き合う」と語った。衆院選前に玉木氏は、2026年度予算案の成立に協力する方針を示し