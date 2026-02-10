「東京新聞杯・Ｇ３」（１０日、東京）２番人気のトロヴァトーレが、激しい追い比べを制し、昨年のダービー卿ＣＴ以来となる重賞２勝目を飾った。道中は中団で折り合いに専念。直線で外に持ち出されると、ルメールの力強いアクションに応えて先頭でゴールに飛び込んだ。２着は首差で４番人気のラヴァンダ、３着にはさらに首差で３番人気のウォーターリヒトが入った。勝ち時計は１分３２秒２（良）。ルメールは「いいスター