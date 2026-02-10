お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が10日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、一部政治家の発言に苦言を呈した。西野は「選挙前になると、一部の政治家が『税金はお金持ちから取る』という言葉を口にします」と切り出すと「選挙権を持つ人の99％は、いわゆる『お金持ち』ではありません。この言葉に票集めの意図が含まれていること自体は、選挙という仕組み上、理解できなくもない。ただ、それでも、この表現は