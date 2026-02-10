元水泳の飛び込み選手、馬淵優佳さん（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。競泳男子で五輪（オリンピック）3大会連続出場した夫の瀬戸大也（31）との離婚を発表した。2人は17年に結婚。2児に恵まれた。馬淵さんはタレントとしてテレビにも出演している。夫の瀬戸も自身のSNSで離婚を発表した。▽馬淵の発表全文。応援してくださる皆様へ私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げま