＜毎日映画コンクール贈呈式＞◇10日◇東京・めぐろパーシモンホール「爆弾」（永井聡監督）で助演俳優賞を受賞した佐藤二朗（56）は、今後、やってみたい作品、役どころは？と聞かれ「ラブ、でしょうかね。ラブです。燃えるような、燃えるような恋愛の役も、やりたい感じがします」と笑みを浮かべた。受賞に関しては「やっぱり、賞って、今までそんなに縁がなくて最近、出会い、作品に恵まれ、頂きますけど唯一はNG賞だった」と