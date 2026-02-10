【白銀騎士団（シルバー・ナイツ）】 2月10日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 光文社は田中芳樹氏の小説「白銀騎士団（シルバー・ナイツ）」を2月10日に発売した。価格は880円。 「銀河英雄伝説」や「アルスラーン戦記」などの著作で知られる田中芳樹氏による、化け物が跋扈する20世紀初頭のロンドンを舞台に、虚実交えて贈る冒険活劇となっている。