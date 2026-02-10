株式会社GENDA GiGO Entertainmentとアソビシステム株式会社による複合エンターテイメント施設『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』（以下、『KML』）が、2月13日にグランドオープンとなる。 （関連：FRUITS ZIPPER、新しい学校のリーダーズを成功に導くアソビシステム 中川悠介が仕掛けるエンタメビジネスのアップデート） グランドオープンに先立ち2月9日に開催された記者会見に、