聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「回収」だ。――◆――◆――専門的なサッカーワードとして定義されている訳ではないものの、もっともらしいシチュエーションから慣用的に用いられており、現場レベルでも、サッカー中継の実況や解説でも、しばしば使われる。ロングボールをめぐる競り合いのセカンドボール、相手ボールになる間際のルーズボール、主に攻