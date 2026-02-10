美容家電メーカーのヤーマンは、人気ヘアケアアイテム「リフトドライヤー スマート」「スムースアイロン フォトイオン プラス」の新色として「SAKURAピンク」を2月11日から銀座三越で先行販売する。春の訪れを感じさせる淡いピンクカラーで、毎日のヘアケアタイムを楽しく心まで明るく彩るデザインに仕上げた。価格は、リフトドライヤー スマートが2万7500円、スムースアイロン フォトイオン プラスが2万4200円。●ベスコス多数