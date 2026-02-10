リヴァプールのオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが、チャンピオンズリーグ（CL）出場権の確保へ「このチームが持つクオリティなら、特に心配はしていない」と自信をのぞかせた。9日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。リヴァプールは8日、ホーム『アンフィールド』にマンチェスター・シティを迎えた。試合は74分、ドミニク・ソボスライが直接FKを叩き込み、リヴァプールが先制。しかし84分に追いつかれると