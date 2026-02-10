ザンクトパウリの監督や選手らが、今冬に加入した日本代表DF安藤智哉に言及している。現地２月７日に開催されたブンデスリーガ第21節で、安藤、藤田譲瑠チマ、原大智が所属するザンクトパウリはホームでシュツットガルトと対戦し、２−１で勝利。７試合ぶりの白星を掴んだ。この一戦で原がベンチスタート、藤田がメンバー外となったなか、安藤は３バックの中央で先発。３試合連続のフル出場を果たしてチームの勝利に貢献した