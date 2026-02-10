【いきものがかり 「SAKURA」を元記事で視聴する】 桜ソングが大きく広がった平成の時代。卒業式で合唱された曲、ドラマの主題歌としてヒットした曲、カラオケで何度も歌った曲。切なさと希望が同居する“平成の桜ソング”は、それぞれの青春のワンシーンを鮮明に甦らせる。 ■平成の桜ソング30曲一覧 「SAKURA」いきものがかり「サクラ咲ケ」嵐「CHE.R.RY」YUI「さくら（独唱）」森山直太朗「桜坂」福山雅治「桜の季節」