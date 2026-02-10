コーチ・エィ [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比11.7％減の9800万円になったが、26年12月期は前期比27.6％増の1億2500万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比5.4％増の3900万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.4％→7.3％に大幅改善した。 株探ニュース