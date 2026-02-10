アンジェス [東証Ｇ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は51.2億円の赤字(前の期は281億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、26年12月期は102億円の赤字に赤字幅が拡大する見通しとなった。25期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は4.3億円の赤字(前年同期は209億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-1201.7％→-703.1％に改善した。 株