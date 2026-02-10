東洋製罐グループホールディングス [東証Ｐ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比91.4％増の483億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の460億円→490億円(前期は223億円)に6.5％上方修正し、増益率が2.1倍→2.2倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、