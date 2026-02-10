日本パーカライジング [東証Ｐ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.1％減の141億円となり、通期計画の185億円に対する進捗率は76.7％に達し、5年平均の71.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.8％減の43.1億円に減る計算になる。 直