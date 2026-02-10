協立情報通信 [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.6倍の3億6900万円に急拡大し、通期計画の4億4000万円に対する進捗率は83.9％に達し、3年平均の53.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比55.3％減の7100万円に大きく落ち込む計算になる。