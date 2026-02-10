インテグラル [東証Ｇ] が2月10日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比66.4％減の60.7億円に大きく落ち込んだ。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を34円→37円(前の期は34円)に増額し、今期も37円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比72.3％減の24.2億円に大きく落ち込み、売