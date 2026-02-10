カルナバイオサイエンス [東証Ｇ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は21.7億円の赤字(前の期は21.7億円の赤字)に赤字幅が縮小し、26年12月期は20.9億円の赤字と横ばい見通しとなった。7期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は5.7億円の赤字(前年同期は5.9億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-334.2％→-284.2％に改善した。 株探