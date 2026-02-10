MLB公式サイトは9日（日本時間10日）、「スプリングトレーニングで必見の13投手」と題した記事を掲載。日本選手からは、ドジャースの佐々木朗希投手とアストロズの今井達也投手が選出された。 ■今井達也はアストロズ投手陣の鍵 MLB公式のデータ部門に所属するデビッド・アドラー記者は9日（同10日）、今季注目の若手投手13人をピックアップ。メジャー2年目の佐々木に関しては、「新シーズ