埼玉県川口市の高校で、男子生徒12人の裸をスマートフォンで盗撮したなどとして勤務する教諭の男（32）が逮捕されたことが分かりました。男は運動部の顧問で、脱衣場で生徒らを盗撮していたとみられています。性的撮影処罰法違反の疑いなどで逮捕されたのは、川口市の高校に勤務する教諭の中畑勇貴容疑者（32）です。捜査関係者によりますと、中畑容疑者は2025年、自身が勤務する高校で男子生徒12人の裸をスマートフォンで盗撮した