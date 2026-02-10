俳優の小雪（49）が9日、Instagramを更新。私服姿にすっぴんというプライベートショットを公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】小雪のすっぴん＆私服ショット（複数カット）これまでにも休日や仕事終わりの“すっぴん”姿をInstagramで公開している小雪。ファンからは、「美しい。思わずため息が出てしまいます」「すっぴんかわいい！」などのコメントが寄せられていた。9日は、出演しているドラマ『パンダより恋が