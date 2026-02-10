「きさらぎ賞・Ｇ３」（１０日、京都）降雪の影響で２日遅れで行われたクラシックの登竜門は早めの輸送で競馬場に滞在していた関東馬ゾロアストロが、１番人気に応えて快勝した。道中は前半５Ｆ６２秒２のスローペースだったが、枠を生かしてインでじっくりと脚を温存。直線も思い切って内を突くと、最後は４頭横並びの大接戦を頭差で制した。２着は２番人気のエムズビギン、３着にはそこから鼻差で４番人気のラフターライン