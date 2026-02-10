プルデンシャル生命は、社員らが顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていた問題を調査するため第三者委員会を設置すると発表しました。【映像】プルデンシャル生命 得丸社長のコメントプルデンシャル生命得丸博充社長「信頼回復に向けた道のりは長く険しいものになると認識をしております」プルデンシャル生命をめぐっては、100人余りの社員が顧客からおよそ31億円の金銭をだまし取るなどした問題が発覚しています。プルデン